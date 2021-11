Kleider machen Leute: Diese Farbe ist für Herzogin Kate tabu

Eigentlich, möchte man fast meinen, scheint es so, als wären knallige Farben für die modisch äußerst selbstbewusste Queen reserviert. Doch auch Herzogin Kate wagt sich gelegentlich in mutigen Tönen in die Öffentlichkeit. Eine Farbe würde die Herzogin aber nie tragen, wie eine royale Stil-Expertin verrät – und zwar Orange.

Warum Kate kein Orange trägt

Modeberaterin Daisy Schubert erklärte gegenüber Express, dass sich Kate bei der Wahl ihrer Outfits an der sogenannten Farbtyplehre orientiert, bei der anhand von Hautton, Augen und Haarfarbe bestimmte Farbtabellen für Kleidung und Make-up zugeordnet werden.

" Kate ist ein Wintertyp", erklärt Schubert über die 39-Jährige. In Orange würde Kate demnach "schrecklich" aussehen und täte gut daran, einen Bogen um diese Farbe zu machen.