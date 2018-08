Hochzeit: Wieso sich Prinz Harry bei Meghans Visagist bedankte

Fast drei Monate ist es nun her, dass Meghan Markle mit der Hochzeit an Prinz Harry zum offiziellen Mitglied des britischen Königshauses wurde. Millionen Menschen warteten am 19. Mai nicht nur gespannt, welches Kleid die 37-Jährige tragen, sondern auch mit welchem Make-up sie sich ihrem Bräutigam zeigen würde. Viele Fans freuten sich, dass Meghan ihrem Stil treu blieb: Wenig Flüssig-Make-up, damit die Sommersprossen weiterhin zu sehen waren, ein wenig dunkler Kajal und ein Lippenstift im Nude-Ton.

"Weiß genau, was ihr nicht gefällt"

Im Interview mit InStyle verriet Meghans Visagist Daniel Martin nun: "Ich weiß genau, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt."

Das Letzte, was du möchtest, ist, dir deine Hochzeitsfotos anzusehen und zu sagen 'Erinnert ihr euch, als Highlighting das große Ding war?'".