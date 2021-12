Charlène gratuliert mit süßen Fotos: So haben Jacques und Gabriella 7. Geburtstag gefeiert

Albert gibt den Alleinerzieher

Öffentliche Auftritte absolvierte Albert in den vergangenen Monaten und Wochen ohne seine Frau. Öfter denn je ließ er sich zu Terminen von Jacques und Gabriella begleiten - so auch zuletzt bei einem gemeinsamen vorweihnachtlichem Auftritt mit seiner Schwester Caroline von Monaco am 3. Dezember.