Albert-Ex lästert über Fürstin Charlène: "Sie bekommt, was sie verdient"

Nicole Coste, die ehemalige Geliebte von Fürst Albert und Mutter seines unehelichen Sohnes Alexandre Grimaldi-Coste, scheint kein großer Fan von Fürstin Charlène zu sein. Bereits Anfang November hatte die ehemalige Flugbegleiterin gegen die monegassische Landesfürstin ausgeteilt und behauptet, sie sei Alexandre keine gute Stiefmutter gewesen. Nun äußerte sich Coste einmal mehr abfällig über Alberts Ehefrau.

Nicole Coste über Charlène: "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma"

Auf einer Veranstaltung in Marylebone soll Alberts Verflossene auf Charlènes Gesundheitszustand angesprochen worden sein. Laut Daily Mail sei Costes Kommentar eisig ausgefallen. "Es ist mir egal, was mit ihr los ist", soll Coste über Albets Ehefrau gemeint haben, die seit Monaten gesundheitliche Probleme plagen und die sich aktuell aufgrund von "Erschöpfung" in einer Klinik in Behandlung befindet. "Alles, was ihr widerfährt, ist Karma", soll Coste außerdem hinzugefügt haben.