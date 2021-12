Prinz Andrew lud Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell zur Queen ein

Ghislaine Maxwell, Komplizin von Sexualverbrecher und Multimillionär Jeffrey Epstein, drohen bis zu 80 Jahre Haft. Sie soll minderjährige Mädchen rekrutiert für den Investment-Banker rekrutiert haben. Nun wird Maxwell in New York der Prozess gemacht. Im Rahmen der Verhandlung geraten auch andere Prominente in den Fokus - so auch der britische Prinz Andrew. Das Verhältnis des Royals zu Epstein hatte in der Vergangenheit für Kritik gesorgt. Andrew selbst sieht sich aktuell mit einer Klage wegen sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Ein Opfer Epsteins hat Klage gegen den Sohn der Queen erhoben. Doch auch im Prozess gegen Mexwell werden bisher unbekannte Details über Andrews Verbindung zu ihr und Epstein bekannt.

Prinz Andrew soll Epstein und Maxwell auf die Ländereien seiner Mutter, der britischen Queen Elizabeth II., in Schottland eingeladen haben. Das ehemalige Paar soll das Anwesen der Königin 1999 besucht haben. Auch ein Model unter 30 soll dabei gewesen sein.