Skurriles Tabu: Dieses Brettspiel ist bei den britischen Royals verboten

Am Hof von Queen Elizabeth II. gelten viele alte Traditionen, darunter auch so manch seltsame Gepflogenheit. So ist ein mitunter sehr beliebtes Gesellschaftsspiel bei den Royals tabu. Wie der das britische Express-Magazin berichtet, hat die Königin ihrer Familienmitgliedern das Spiel "Monopoly" verboten.

Britische Royals dürfen "Monopoly" nicht spielen

In einem Clip mit dem Titel "Royal Rule Book: The Royal Family's Strangest Rule", der auf dem "The Royal Family Channel" auf Youtube veröffentlicht wurde, wird erklärt, was es mit dem eigenartigen Verbot auf sich hat.

Gemunkelt wird, dass das Spiel bei einigen Mitgliedern der Königsfamilie zu derartigen Wutausbrüchen geführt habe, dass die Queen beschlossen habe "Monopoly" bei Familientreffen nicht mehr zu gestatten. "Die Royals lieben ein gutes Spiel, aber Monopoly steht nicht auf ihrer Liste", heißt es in dem Youtube-Video über die britischen Royals.