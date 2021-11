Nicht mehr von Queen Elizabeth II. regiert: Wo liegt eigentlich Barbados?

Schildkröten

Nicht erst seit der Pandemie gibt es auf Barbados Projekte, die sich dem Schutz von Natur, Mensch und Tier widmen. Zu den faszinierendsten Projekten für Reisende zählt die Mitarbeit in dem Schildkrötenschutzprojekt „Barbados Sea Turtle Project“: Es hat es sich zum Ziel gemacht, die Population der bedrohten Meeresschildkröten zu erhöhen und zu schützen. Wer sich an Land für den Umweltschutz engagieren möchte, kann Barbados bei dem ehrgeizigen Ziel unterstützen, bis 2030 CO2-neutral zu werden. Ein Projekt zu diesem Zweck widmet sich dem Pflanzen von Bäumen und dem biodynamischen Anbau. Im Rahmen dessen werden auf der Insel vor allem Obstbäume, Feldfrüchte und essbare Pflanzen verstärkt angebaut.

Ältester Rum der Welt

Barbados ist auch die Heimat des Rums, von der Insel stammt die älteste Rum-Marke der Welt, Mount Gay. Seit 1703 wird in der Destille das „flüssige Gold“ hergestellt. Mount Gay Rum reift zwei bis zwölf Jahre in Eichenfässern und gilt als Delikatesse unter Rum-Kennern. Zur Feier der Republik Barbados hat die Destille sogar eine eigene Sonderedition herausgebracht. Besucher können den Rum, der Teil des barbadischen Lebensstils ist, sehr vielfältig erleben: bei einer Führung in einer der führenden Brennereien der Insel wie Foursquare oder Mount Gay oder bei einem Besuch in einem der Rum Shops. Letztere sind kleine Bars, die auf der ganzen Insel verteilt sind, und wo Einheimische sich zum Spielen, Diskutieren und natürlich Rumtrinken treffen.