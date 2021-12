Als Herzogin Kate die wohl eigenwilligste Regel von Queen Elizabeth brach

Am britischen Hof gilt so manch gestrenge Vorschrift. Auch Herzogin Kate muss sich seit ihrer Hochzeit mit Prinz William an das royale Protokoll halten. Mit einer ganz persönlichen Regel von Queen Elizabeth II. hat Catherine in der Vergangenheit aber gebrochen - ob ihr diese Tradition der Königin zu eigenwillig war?

Queen verrät nie ihr Lieblings-Essen

Wenn es um ihren Speiseplan geht, so hält die britische Monarchin diesen geheim. Ihre Majestät hat sich bisher noch nie persönlich zu ihrem Lieblingsessen geäußert - auch wenn so manch Gerücht über die Essgewohnheiten der Queen kursiert. Was sie am liebsten isst, hat Elizabeth aber nie verraten. Der Grund: Berichten zufolge will sie vermeiden, bei jedem ihrer offiziellen Termine das gleiche Gericht serviert zu bekommen.