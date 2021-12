Herzogin Kate: Genervte Reaktion auf Frage zu Meghan und Harry geht viral

Ein Video von Herzogin Kate, das in den sozialen Medien verbreitet wird, bringt der Duchess von Cambridge keine besonders rühmlichen Schlagzeilen ein. Im November hatte die Ehefrau von Prinz William einer High School einen Besuch abgestattet, bei dem sie sich eifrig mit mehreren Schülern unterhielt. "Sie war wirklich daran interessiert, was diese zu sagen hatten und was sie über den Stoff dachten, den sie gelernt hatten. Sie fühlt sich offensichtlich sehr leidenschaftlich dabei", schwärmte Schulleiterin Louise Voden gegenüber dem People-Magazin über den hohen Besuch. Ein nicht ganz so glanzvoller Moment der Herzogin wurde jedoch auf Video festgehalten und geht nun im Netz viral.

Kates Reaktion auf Frage zu Meghan und Harry?

In dem Clip ist Kate im Klassenzimmer zu sehen, bei ihren Plausch mit einer Gruppe von Kindern. Medienberichten zufolge soll einer der Schüler Prinz Harry und Herzogin Meghan zur Sprache bringen - woraufhin Catherine ihre Augen verdreht.

"Was ist mit Harry und Meghan?", soll besagter Schüler fragen. "Was sonst?", entgegnet die Herzogin, während sie genervt mit den Augen rollt. Das Video wurde von Instagram-Nutzer "xxposhlosh89" online gestellt. Kates Reaktion sorgte daraufhin bei Internet-Nutzern für böse Kommentare.