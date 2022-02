Haarige Überraschung: Prinz Harrys neue Frisur spaltet das Netz

Prinz Harry hat die Haare neu. Der Herzog von Sussex trägt seine Haar jetzt wesentlich kürzer. Bei einer Veranstaltung der Plattform "BetterUp" sprach der Ehemann von Herzogin Meghan über mentale Gesundheit. Trotz des ernsten Themas, bei dem Harry auch auf seine eigenen Burnout-Erfahrungen in der Vergangenheit zu sprechen kam, sorgte vor allem ein Detail in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit: Die neue Frisur des Briten.

Prinz Harrys neue Frisur sorgt für Aufsehen

Ob Harry der neue Haarschnitt steht oder nicht - darüber scheinen sich Royal-Fans nicht ganz einig zu sein. Viele sind jedenfalls der Meinung, die neuer Frisur wirke sehr "amerikanisch". Die Reaktionen auf den Kurzhaarschnitt fallen jedoch unterschiedlich aus.

Die einen finden es großartig. "Prinz Harry sieht verdammt gut aus!! Wow, steht ihm Kalifornien gut oder was?", meint etwa ein User. Harry sei in den USA "wiedergeboren" worden, fügt er hinzu. Einige Damen bezeichnen den Herzog als "Leckerbissen". Generell habe Harry in seinem engen, schwarzen Pulli und den kurzen Haaren eine schnittige Figur gemacht, meinen zahlreiche Fans.