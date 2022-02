Ganz schön sportlich: Herzogin Kate zeigt sich beim Rugby-Training

Queen Elizabeth II. (95) übertrug die ehemaligen Ämter ihres Enkels Prinz Harry an die Ehefrau dessen Bruder. Herzogin Kate wird ab nun die neue Schirmherrin der englischen Rugby-Verbände, teilte der Kensington-Palast am Mittwoch in London mit. Dafür zeigte sich die 40-Jährige Gattin von Prinz William auch gleich selbst sportlich auf dem Spielfeld.

Rugby: Herzogin Kate präsentiert sich sportlich beim Training

Um in ihrer neuen Rolle auch ernst genommen zu werden und ein bisschen mehr Ahnung vom Metier zu bekommen, schlüpfte die dreifache Mutter gleich selbst in ihre Sport-Montur und zeigte sich von ihrer sportlichen Seite.