Ungesehenes Foto: So sah Herzogin Kate mit sieben Jahren und Stirnfransen aus

Kates Bruder James, damals zwei, trägt ein gepunktetes Party-Hütchen. Die fünfjährige Pippa steht hinter ihrer Mama, bläst in eine Tröte und hebt jubelnd die Hände in die Luft. "Alles Gute zum Geburtstag an die außergewöhnliche Partyplanerin! Wir hoffen, Sie haben den magischsten Tag", teilte das PR-Team von Carole Middletons Party-Arktikel-Unternehmen seiner Arbeitgeberin mit.

Auch Royal-Fans gratulieren. "Ich liebe dieses Foto", schreibt eine Followerin.

Herzogin Kate dürfte ihrer Mama wohl im Privaten Glückwünsche ausgerichtet haben. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Cambridges blieb der Geburtstag von Carole Middleton jedenfalls unerwähnt.