Die knallharte Erziehung, die Carole Middleton Herzogin Kate zukommen ließ

"Sie hat als junges Mädchen Segeln und Klettern und Skifahren gelernt. Sie liebte es zu kochen, sich zu verkleiden und Kleidung zu nähen. Sie lernte Klavier, ihr Vater brachte ihr bei, Tennis auf hohem Niveau zu spielen", so die Adels-Kennerin über die Herzogin von Cambridge. Carole Middleton soll dabei eine wichtige Rolle gespielt haben: "All diese Fähigkeiten kamen, weil ihre ehrgeizige Mutter sie ermutigte, diese zu erlernen. Es gibt nichts, was sie nicht kann."

Carole Middleton soll Kate aber nicht nur eingetrichtert haben, stets nach Perfektion zu streben. Laut Seward soll auch Kates Zurückhaltung und ihre Bereitschaft, im Hintergrund zu bleiben, dazu beitragen, dass sie auf dem royalen Parkett eine so gute Figur macht. "Sie ist geduldig und hat die Fähigkeit zuzuhören", lobt die Expertin Catherine, die in nur wenigen Tagen ihren 40er feiern wird.