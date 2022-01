Freunde über Herzogin Kate: Nicht das Leben, das sie sich wünscht

Ihre Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011 machte die Bürgerliche Catherine Middleton zu einer der bekanntesten und meistfotografierten Frauen der Welt. In das repräsentative Dasein am Hof hat sich die 39-Jährige inzwischen vorbildlich eingelebt und gilt bereits seit Jahren als eines der wichtigsten Aushängeschilder der britischen Monarchie. Freundinnen von Herzogin Kate behaupten jedoch, dass das Leben im Rampenlicht alles andere als das ist, was sich die dreifache Mutter für sich gewünscht hätte.

Wie sich Herzogin Kate ihre Zukunft erträumte

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, würde Catherine einer guten Freundin zufolge ein einfacheres Familienleben bevorzugen. Ruhm habe sie nie gewollt und ein simples Leben fernab vom Rampenlicht wäre der 39-Jährigen insgeheim lieber.

Auch wenn sie offizielle Termine mühelos und mit viel Charme absolviert - abseits von ihren royalen Verpflichtungen soll sich Williams Ehefrau voll und ganz ihren drei Kindern Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte widmen. Mutter zu sein sei Kate sehr wichtig. Wenn sie von ihrem Nachwuchs umgeben ist, sei die Herzogin am glücklichsten, schreibt das OK!-Magazin unter Berufung auf eine nahestehende Quelle.