Bevor Herzogin Kate in die royale Familie des Vereinigten Königreichs einheiratete, genoss die heute 39-Jährige einige Freiheiten, welche sie heute nicht mehr ausüben darf. Seit sie die Frau von Prinz William wurde, hat auch sie sich an die Vorschriften zu halten, welche am königlichen Hofe gelten. Mit einer Regelung kann sich Catherine aber angeblich nicht so leicht anfreunden.

Herzogin Kate ist Hunde-Liebhaberin

Das Portal Express berichtete, dass sich die Herzogin von Cambridge mit einer Vorschrift nur schwer abfinden kann. War sie wohl immer sehr gerne mit ihren geliebten Hunden am Kensington Palace spazieren, verbietet der Palast ihr nun an den Ort in der Nähe des Hyde Parks Gassi zu gehen. Stattdessen muss Kate mit ihren Vierbeinern in einen privaten Park.