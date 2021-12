Enthüllt: Trennung von Harry setzt Herzogin Kate mehr zu als gedacht

Kate litt unter Harrys Entfremdung vom Königshaus

Die Herzogin von Cambridge soll "wirklich, wirklich verärgert" über Harrys und Meghans Entfremdung von der königlichen Familie gewesen sein, zitiert das Magazin People einen Palastinsider.

Es ist fast zwei Jahre her, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan, ihre Pflichten als ranghohe Royals an den Nagel gehängt und in die USA umgezogen sind. Catherine soll an dem Rücktritt der Sussexes mehr zu knabbern gehabt haben, als bisher bekannt. Allem voran, weil sie gemerkt hat, wie sehr auch ihrem Mann William der Zwist mit seinem Bruder zusetzte. Im Gespräch mit dem People-Magazin behaupteten königliche Insider, die Herzogin von Cambridge habe festgestellt, dass William unter der Entfremdung von seinem Bruder sehr zu leiden hatte.