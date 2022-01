William und Kate: Neujahrsfoto enthüllt Besonderheit ihrer Beziehung

Körpersprache-Expertin Judi James kommentierte die nonverbale Kommunikation des Paares auf dem Foto gegenüber dem Hello!-Magazin.

"Einige der spontansten und kokettsten Körpersprache-Momente von William und Kate wurden vor Jahren auf den Rücksitz von Autos [...] aufgenommen, als sie während ihrer Zeit des Datens gemeinsam gefeiert hatten", so James an die Anfänge von Williams und Kates Beziehung. Von dem Neujahrsfoto der Cambridges fühle sie sich an jene unbeschwerte Zeit erinnert.