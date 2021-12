Obwohl William und Kate bereits in der Vergangenheit Beziehungspausen eingelegt hatten, war ihre Trennung im Jahr 2007 wesentlich ernster. William besuchte zu dieser Zeit die Royal Military Academy in Sandhurst, während Kate als Modeeinkäuferin in London arbeitete. In der Beziehung des Paares, die schon damals von der Presse genau beäugt wurde, begann es aufgrund der Distanz gewaltig zu kriseln. Als William dann auch noch mit anderen Frauen in einer in einem Club fotografiert wurde, kam es im April zur Trennung. Es soll Prinz William gewesen sein, der damals an einer gemeinsamen Zukunft mit Kate zweifelte. Die Beziehungspause bewirkte schließlich jedoch Wunder - schon bald setzte William alles daran, Catherine zurückzugewinnen.