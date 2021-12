Dreiecksbeziehung: Die "andere" Frau, die Prinz Willams Beziehung zu Kate fast zerstörte

Prinz William und Herzogin Kate sind seit 2011 glücklich verheiratet und haben mittlerweile drei gemeinsame Kinder. Bevor das Paar in den Hafen der Ehe einlief, sahen sich die Cambridges - wie so manch anderes Paar auch - aber mit so manch Höhen und Tiefen konfrontiert. Bevor William um die Hand seiner Langzeitfreundin anhielt, trennten sich die beiden mehrfach vorübergehend. Einmal soll sogar eine andere Frau im Spiel gewesen sein - worauf der Enthüllungsbuchautor Christopher Andersen in seinem neuen Buch "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan" nun im Detail eingeht.

Prinz Williams Beziehung zu Ex-Freundin belastete Beziehung mit Kate

In seiner royalen Biografie schildert Andersen so manch Episode aus Prinz Williams und Harrys Leben, die die beiden Prinzen wohl lieber vergessen würden. Der Autor erzählt unter anderem die Liebesgeschichte von Thronfolger William zu Kate Middleton, die auf der Universität von St. Andrews ihren Anfang. Ende 2002 wurde die Beziehung der beiden offiziell bekannt - wodurch auch die bis dato unbekannte Catherine ins Zentrum des Medieninteresses rückte.