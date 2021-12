Sorge um schwedische Königin Silvia

Am Wochenende hatte sich die schwedische Königin Silvia noch gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie bei der diesjährigen Nobelpreis-Verleihung in Stockholm gezeigt. Am Dienstag hätte die 77-Jährige nach Dubai fliegen sollen. Nur einen Tag vor der Abreise wurde Silvias Besuch der Vereinigten Arabischen Emirate aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Königin Silvia sagt Reise nach Dubai ab

Drei Tage hätten Königin Silvia und König Carl Gustaf ursprünglich in Dubai verbringen sollen. Gegenüber der schwedischen Zeitschrift Svensk Damtidning hat der Palast am 13. Dezember jedoch bestätigt, dass Silvia aufgrund einer Erkrankung an der geplanten Reise nicht teilnehmen kann.

"Die Königin hat eine Erkältung und ist nicht [nach Dubai] gereist", erklärte Hofsprecherin Ulrika Näsholm.