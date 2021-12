Lichterfest: Schweden-Royals teilen Familienschnappschüsse mit Seltenheitswert

In Schweden wird am 13. Dezember das Lichterfest gefeiert. Das sogenannte Luciafest ist ein auf ein Heiligenfest zurückführende Brauch, der in Skandinavien verbreitet ist und der in Gedenken an die Heilige Lucia gefeiert wird. Auch die schwedische Königsfamilie zelebriert traditionell das Luciafest.

Schwedische Royals feiern Lichterfest

Im Rahmen der Feierlichkeiten teilte Kronprinzessin Victoria einen selbstgeknipsten Schnappschuss auf Instagram, auf dem ihre Kinder, Tochter Estelle (9) und der fünfjährige Oscar, vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum zu sehen sind. Das Bild bietet einen kleinen Vorgeschmack auf Weihnachten: Oscar, der wie seine ältere Schwester schon ganz schön groß geworden ist, trägt ein Weihnachtsmannkostüm und eine Weihnachtsmütze. Estelle hat einen Korb mit Gebäck in der Hand. "Glad Lucia" (auf Deutsch: "Frohes Luciafest") lässt die schwedische Königsfamilie ausrichten.