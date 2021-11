Staatsbesuch: Königin Letizia stiehlt Schweden-Royals in H&M-Kleid die Show

Das spanische Königspaar stattet Schweden derzeit einen zweitägigen Staatsbesuch ab und wurde von den schwedischen Royals am Tag seiner Ankunft standesgemäß empfangen. Die Visite des königlichen Ehepaares stellt eine Seltenheit dar: Der letzte Staatsbesuch zwischen den Ländern fand 1983 statt, als das schwedische Königspaar Spanien besuchte. Somit ist Letizia die erste spanische Königin seit über 40 Jahren, die Schweden einen offiziellen Besuch abgestattet hat.

Royale Roben bei Gala-Dinner

Der besondere Umstand wurde natürlich gebührend gefeiert. Es war ein wahrlich königliches Gala-Dinner, das der König und die Königin von Schweden am 24. November zu Ehren von Felipe VI und seiner Ehefrau Letizia im Ballsaal des Palastes veranstaltet haben. Für den Anlass hatten sich die Mitglieder der schwedischen Königsfamilie festlich in Schale geworfen.

Königin Silvia wählte eine goldfarbene Robe von Georg et Arend. Ihr Haupt zierte die Cameo-Tiara, welche Kronprinzessin Victoria auch bei ihrer Hochzeit trug. Victoria präsentierte sich in einem Kleid von Frida Jonsvens Couture, die sie bereits auf den offiziellen Fotos anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages getragen hatte, während Prinzessin Sofia in einem weißen Kleid das Gala-Dinner beehrte.