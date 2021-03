Mit 15 Jahren: Prinzessin Leonor von Spanien absolviert ersten Solo-Termin

Am Mittwoch, dem 24. März, besuchte die Thronfolgerin das Cervantes-Institut in Madrid im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum. Während des öffentlichen Auftritts, den Leonor bravourös meisterte, präsentierte sich der Teenager in einem gemusterten Kleid und einem Mund-Nasen-Schutz.