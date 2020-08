"Kontrollierend" als Mutter: Bürdet Königin Letizia ihren Töchtern zu viel auf?

Da wundert es nicht, dass bei Königin Letizia die Nerven blank liegen. Derzeit verbringt die 47-Jährige zusammen mit König Felipe und den beiden gemeinsamen Töchtern, Prinzessin Leonor (14) und Prinzessin Sofia (13), einen Familienurlaub auf Mallorca. Ihre Pflichten nimmt die Königsfamilie dennoch wahr.

Letizia spricht anstelle ihrer Tochter

Am Dienstag besuchten Letiza, Felipe und ihre Töchter ein sozialpädagogisches Zentrum in Son Roca, einem der am stärksten benachteiligten Gebiete von Palma. Einige der Kinder und Jugendlichen bekamen dabei die Möglichkeit, sich mit der königlichen Familie zu unterhalten.

Laut dem Online-Portal Vanitatis soll dabei ein Mädchen Prinzessin Leonor, die Felipe eines Tages auf den Thron folgen wird, die Frage gestellt haben: "Was willst du sein, wenn du groß bist?"

Daraufhin sei Letizia dazwischen gefahren und habe anstelle ihrer Tochter geantwortet. "Nicht was sie will, was sie muss", stellte die ehemalige Journalistin unmissverständlich klar. Die Botschaft war klar: Ein anderer Berufswunsch kommt für ihre älteste Tochter nicht infrage.