Fotos: Juan Carlos offenbar nach Abu Dhabi geflohen

Aus dem Palast gab es dazu keine Stellungnahme. Das Königshaus hatte lediglich am Montag einen Brief von Juan Carlos veröffentlicht, in dem er seinen Abschied aus Spanien ankündigte. Er wolle die Arbeit seines Sohnes Felipe nicht erschweren, ließ der Monarch wissen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Juan Carlos das Land allerdings bereits verlassen.

Millionen an Schmiergeld?

Juan Carlos steht seit Langem unter Korruptionsvorwürfen. Seit Juni wird gegen ihn wegen eines Schmiergeldskandals ermittelt, im Zentrum steht der Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium. Dafür soll Juan Carlos im Jahr 2008 in Summe 100 Millionen US-Dollar kassiert haben, das Geld soll er vor den Behörden versteckt haben.

Dass er das Land verlassen hat, dürfte ein Wunsch seines Sohnes, des amtierenden Königs Felipe, gewesen sein. Das Königshaus habe Juan Carlos zum Verlassen Spaniens quasi „gezwungen“, schreibt die Zeitung El Mundo. Felipe hat den Kontakt zu seinem Vater angeblich abgebrochen, nachdem der Skandal bekannt wurde. Der König verzichtete zudem auf das Erbe, das Juan Carlos ihm einst vermachen wird; auch das Gehalt, das Juan Carlos als Ex-König eigentlich zusteht, wurde ihm verweigert – das sind 194.000 Euro jährlich.