Verspottet, vergöttert, verachtet: Spaniens gefallener Ex-König

Doch Juan Carlos ließ alle Spötter Lügen strafen. Der junge König manövrierte Spanien geschickt in Richtung Demokratie – und als die noch einmal ernsthaft in Gefahr geriet, sprang er in die Bresche. Francos ehemalige Generäle schickten, frustriert von ihrer Entmachtung, 1981, ihre Truppen auf die Straße. Es war Juan Carlos, der die Soldaten zurück in die Kasernen schickte, einen Staatsstreich verhinderte und die junge Demokratie rettete.

Ruf verspielt

Für Spanien wurde er so nicht nur zum Helden, sondern auch zum Symbol für die Einheit des Landes. Es war dieser Ruf, den Juan Carlos in den vergangenen Jahren mit schrecklicher Konsequenz verspielt hat. Die Spanier, die ihrem König oft mehr Vertrauen entgegenbrachten als ihrer Regierung, mussten 2012 erfahren, welches Luxusleben er als Elefantenjäger geführt hatte, während sie gerade durch die schlimmste Wirtschaftskrise gingen.

„Bürgernah, klug und mutig“, sei er gewesen, gestanden selbst Vertreter der politischen Linken dem König zu. All diese Qualitäten hat er jetzt vermissen lassen – bis zur letzten erbärmlichen Konsequenz, der Flucht vor seinen eigenen Landsleuten.