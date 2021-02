Armes, reiches Mädchen: Das Schicksal von Prinzessin Leonor von Spanien

Die 15-Jährige habe die Einstufungstests bestanden und wird zwei Jahre lang das renommierte International Baccalaureate-Programm am UWC Atlantic College im Vale of Glamorgan, Wales, besuchen. Demnach werde die Tochter des Königspaares in einem Studentenheim am Campus wohnen.

Die Kosten für die private Ausbildung sollen rund 76.300 Euro betragen und werden vollständig von König Felipe und seiner Frau übernommen.

An Annehmlichkeiten wird es Prinzessin Leonore an ihrer neuen Schule nicht mangeln: Das UWC befindet sich im historischen St. Donat's Castle aus dem 12. Jahrhundert an der südlichen walisischen Küste. Zu den Einrichtungen des Campus zählen neben Klassenzimmern in historischen Gebäuden auch eine Bibliothek, Wälder sowie ein Innen- und ein Außenpool. Dafür wird Leonor von ihrer Schwester Sofia getrennt leben. Auch ihre Eltern wird sie in den kommenden zwei Jahren wohl nicht mehr so oft zu sehen bekommen. Doch wer weiß, vielleicht tut der jungen Dame eine kleine Auszeit vom Kontrollwahn ihrer Mama zur Abwechslung ja ganz gut.