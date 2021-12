Diese versteckten Details auf Williams und Kates Weihnachtsfoto blieben unbemerkt

Prinz William und Herzogin Kate haben am Wochenende ein Weihnachtsfoto veröffentlicht, das im Rahmen einer privaten Reise nach Jordanien entstanden ist. Auf dem Bild, das der Herzog und die Herzogin von Cambridge am Freitag auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten, sitzt William im lockeren Polo-Hemd auf einem goldenen Hocker neben einer strahlenden Kate im grünen Kleid. George (8), Charlotte (6) und der kleine Louis (3) umringen die Eltern auf einem hellen Fell. Medienberichten zufolge ist das Foto auf einer Reise der Familie nach Jordanien entstanden. Einige Details, die eine besondere Bedeutung haben, blieben auf den ersten Blick allerdings unbemerkt.

Kate trägt besondere Kette

So trägt Herzogin Kate auf dem royalen Weihnachtsgruß-Bild eine Halskette, die man erst bei genauerem Hinsehen erblickt. Kate trägt einen Anhänger in Form einer arabischen Kaffeekanne um den Hals. Die Kette dürfte für die Herzogin von besonderer Bedeutung sein. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Catherine diese Kette ausgeführt hat. 2005, sechs Jahre vor ihrer Heirat mit William, wurde sie schon einmal mit dem ungewöhnlichen Schmuckstück beim Festival of British Eventing in Gatcombe Park, Gloucestershire, gesichtet.