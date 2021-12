Queen Elizabeth reagiert mit "völliger Bestürzung" auf Boris Johnson-Skandal

Vergangenes Jahr soll es in der Weihnachtszeit eine Party in der Downing Street gegeben haben - und das mitten im Lockdown. 40 bis 50 Leute sollen "Wange an Wange" gefeiert haben, so der Daily Mirror. Für Wirbel sorgte vor allem ein Video, in dem engste Vertraute des britischen Premierministers Boris Johnson lachend darüber sprechen, wie sie die Party schönreden können. Auch Königin Elizabeth II. und ihr Team sollen wenig Verständnis für die Feier haben, die kurz vor Weihnachten 2020 in Johnsons Amtssitz stattgefunden haben soll, wie der britische Mirror berichtet.