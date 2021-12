Weihnachtskonzert: Herzogin Kate hat die Haare schön - und ist sichtlich stolz darauf

Herzogin Kate absolvierte diese Woche einen ganz großen Auftritt, als sie zu einem Konzert in die Westminster Abbey lud, um die freiwilligen Helfer zu ehren, die in der Pandemie Einsatz gezeigt haben. "Together At Christmas" lautete das Motto des Weihnachtsgottesdienstes mit Konzert, welches am Mittwochabend in der Westminster Abbey in London stattfand.

Festlich herausgeputzte Herzogin Kate lud zu Weihnachtskonzert

Für den festlichen Anlass hatte sich Catherine standesgemäß herausgeputzt - die Herzogin von Sussex präsentierte sich in einem roten Mantelkleid von Walker im Wert von 3.500 Euro. Dazu kombinierte die dreifache Mutter eine recycelte rote Wildledertasche von Miu Miu, die sie im September 2016 schon einmal ausgeführt hatte. Die Haare trug Kate verspielt offen und elegant gewellt - was sie in Summe zu einem Blickfang machte.