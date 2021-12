Bösartig: Heidi Klum stellt Tochter Leni mit Video von Model-Panne bloß

Leni Klum ist in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Heidi Klum getreten und bastelt fleißig an ihrer internationalen Karriere im Fashion-Business. Dabei wirkt sie schon jetzt wie ein richtiger Model-Profi. Doch auch Heidis Tochter ist vor Pannen nicht gefeilt. Bei einem Fotoshooting für die kasachische Ausgabe von Harper's Bazaar passierte der Model-Tochter ein Missgeschick - und Mama Klum war so schadenfroh, es zu filmen und online zu stellen.

Heidi Klum filmt Lenis Model-Unfall

Im Flamingo-Outfit posierte die 17-Jährige auf High-Heels und auf einem Bein, dabei knickte sie böse um und fiel allem Anschein nach hin. Heidi Klum teilte die Posier-Panne ihrer Tochter auf Instagram.

"Es ist nicht leicht, ein Flamingo zu sein", schrieb die GNTM-Chefin dazu, die auch in ihrer Casting-Show "Germany's Next Topmodel" schon so manch Nachwuchsschönheit auf dem Catwalk straucheln gesehen und auch selbst schon so manch Mode-Fauxpas erlitten hat.