Leni Klum: Red-Carpet-Debüt mit Freund Aris Rachevsky

Nachwuchsmodel Leni Klum fühlt sich nicht nur auf den Laufstegen, sondern inzwischen auch auf den Roten Teppichen dieser Welt sichtlich wohl. Bei der Premiere von "The Harder They Fall" in Los Angeles trat sie nun aber nicht etwa an der Seite ihrer prominenten Mutter - Model Heidi Klum - auf. Stattdessen zeigte sie sich zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Freund, dem Hockeyspieler Aris Rachevsky (18). Auch Lenis Papa, Musiker Seal, war mit von der Partie: Er arbeitete - gemeinsam mit Lauryn Hill und Jay-Z - am Soundtrack des Films mit.