Tom Cruise löst mit völlig verändertem Aussehen Debatte aus

Ethan Hunt kommt 2022 zurück

In seiner Paraderolle als smarter Spion Ethan Hunt ist Tom Cruise - auf jeden Fall der echte! - dann im Mai 2022 zu sehen, wenn "Mission: Impossible 7" in die Kinos kommen soll, nachdem die Dreharbeiten in Italien, Norwegen und Großbritannien wegen der Corona-Pandemie mehr als ein Jahr gedauert haben. Für den Streifen soll Cruise seinen laut eigenen Angaben bisher gefährlichsten Stunt absolviert haben. Cruise, der dafür bekannt ist, sich selbst in riskanten Action-Szenen nicht durch Doubles vertreten zu lassen, fährt dabei mit einem Motorrad eine Rampe hinunter und springt dann über eine riesige Klippe in Norwegen. In der Luft lässt er sich fallen, bevor sein Fallschirm ausgelöst wird.