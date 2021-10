Seltener gemeinsamer Ausflug: So sieht Tom-Cruise-Sohn heute aus

Einst galten sie als das große Traumpaar Hollywoods: Nicole Kidman und Tom Cruise. Von 1990 bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2001 waren die beiden Schauspieler verheiratet. Gemeinsam adoptierten sie zwei Kinder - Tochter Isabella und Sohn Connor. Die beiden sind mittlerweile erwachsen und führen im Gegensatz zu ihren berühmten Eltern ein Leben abseits des Rampenlichts. Am Wochenende präsentierte sich der 26-jährige Connor dann doch mal in der Öffentlichkeit - an der Seite seines Vaters bei einem Baseballspiel in San Francisco. Im folgenden Clip ist Connor links von Tom Cruise zu sehen.