Isabella Cruise teilt seltenes Selfie: So sieht Tom Cruise-Tochter heute aus

Isabella "Bella" Cruise ist eines von zwei Adoptivkindern des einstigen Hollywood-Traumpaares Tom Cruise und Nicole Kidman. Die beiden hatten 2001 ihre Trennung bekannt gegeben. Das Sorgerecht für ihre gemeinsamen, adoptierten Kinder teilten sich Cruise und Kidman nach der Scheidung - auch wenn Letztere mittlerweile kaum Kontakt zu Bella und ihrem Bruder Connor Cruise haben soll. Im Gegensatz zu ihren berühmten Eltern, leben die beiden Adoptiv-Kinder der Hollywoodstars ein Leben abseits des Rampenlichts.

Isabella Cruise zeigt ihr Tattoo

Während der 26-jährige Cruise zumindest auf Instagram regelmäßig Einblicke in sein Leben gibt und immer wieder Fotos von sich beim Angeln postet, hält sich die 28-jährige Bella in den sozialen Medien mit all zu privaten Postings für gewöhnlichlich zurück. Nun hat die Schauspielertochter nach längerer Zeit mal wieder ein Selfie von sich auf Instagram veröffentlicht. Ihre Follower haben damit eine Gelegenheit zu sehen, wie Isabella Cruise aktuell aussieht: Bella trägt derzeit eine angesagte Vokuhila-Frisur mit superkurzen Stirnfransen. Die Haare hat sie rotbraun gefärbt. Außerdem im Bild zu sehen: Ein Einhorn-Tattoo auf Isabellas rechtem Oberarm.