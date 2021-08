Tom Cruise' wahnwitzige Anfrage sorgte bei Kollegen für Stirnrunzeln

Spezielle "Parkplatzsuche"

"Er hat mir eine SMS geschickt, in der er fragte: 'Wo übernachtest du?' Und ich sagte: 'Ich bleibe im Hotel St. Johns Wood', das ziemlich zentral in London liegt. Er sagte: 'Cool, kann ich meinen Helikopter dort landen?' Und ich habe zunächst vermutet, dass er Witze macht." Jedoch, Crusie sollte mit seiner Anfrage nicht scherzen. "Ich habe vier weinende Emojis zurückgeschickt, denn wer kann einen Hubschrauber in einem Garten landen? Und er sagte: 'Heißt das nein?'", witzelte Corden. Er habe Cruise dann erklärt, dass er keinen Hubschrauber in einem kleinen Hof mitten im Zentrum von London landen könne. Der Schauspieler antwortete: "Du wärst überrascht, wo ich landen kann."

Derzeit dreht Cruise in Großbritannien den siebten Teil der Actionfilmreihe "Mission: Impossible" in Großbritannien. Diese mussten im Juni zwischenzeitlich wegen eines positiven Coronavirus-Tests am Set gestoppt worden. Es gab aber keine Angaben zu der betroffenen Person. Der Fall sei bei routinemäßigen Tests entdeckt worden, hieß es. Der neue Teil der Agentensaga soll im Mai 2022 in den Kinos starten.