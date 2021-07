Tom Cruise: Hat er wegen Corona mit Scientology gebrochen?

Tom Cruise gilt als eines der prominentesten Aushängeschilder der Hollywood-Sekte Scientology. 1986 ist er als noch unbekannter Schauspieler der Organisation beigetreten. Seitdem ist er dank Filmen wie "Mission: Impossible" an die Spitze von Hollywood aufgestiegen - und auch bei Scientology hat Cruise mittlerweile eine wichtige Position inne. Doch nun werden Spekulationen laut, wonach sich Cruise nach all den Jahren vielleicht doch noch von der umstrittenen Glaubensgemeinschaft abkehren könnte - oder es vielleicht sogar schon hat.

Tom Cruise meidet Scientology-Hauptquartier

Die Corona-Pandemie ist für Cruise zuletzt mit finanziellen Einbußen einhergegangen. Die Dreharbeiten zu "Mission: Impossible" gerieten ins Stocken. Zudem nahm Cruise die Corona-Maßnahmen ausgesprochen ernst und verhängte strenge Regeln für die Filmcrew, was die den Dreh natürlich ebenfalls erschwerte. Doch auch der Lifestyle von Hollywoodstar soll sich im vergangenen Jahr gänzlich verändert haben. Wie die britische Sun berichtet, soll sich der Action-Star immer mehr zurückgezogen haben. Es mache zudem den Eindruck, als würde sich Cruise nun erstmals von Scientology distanzieren.

Im britischen Hauptquartier der Glaubensgemeinschaft "Saint Hill Manor" war der Schauspieler bisher stets zu Gast, wenn er wegen Dreharbeiten nach Großbritannien reiste. 2015 war er auch an einer kostspieligen Renovierung des Anwesens beteiligt.

Aktuell weilt Cruise einmal mehr in England. Doch anstatt in "Saint Hill Manor" Quartier zu beziehen, soll er laut The Sun auf dem Grundstück des Scientology-Hauptquartiers noch kein einziges Mal gesehen worden sein. Stattdessen habe Cruise eine Wohnung in Knightsbridge gemietet, in einem abgelegenen Haus in der Landschaft von Kent, welches sich unweit des Flughafens Biggin Hill befindet, wo der Privatjet des Hollywoodstars parkt.

In Großbritannien ist Cruise aktuell mit Dreharbeiten zum 7. Teil von "Mission Impossible" beschäftigt. Am Samstag und Sonntag hat er auch das Tennis-Turnier in Wimbledon besucht. Dem Scientology-Hauptquartier soll der 59-Jährige aber noch keinen einzigen Besuch abgestattet haben. "Normalerweise ist er viel in der Scientology-Villa, wo er sich anscheinend am liebsten entspannt", heißt es über den Filmstar.