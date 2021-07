Auch privat vertraut: Tom Cruise mit Hayley Atwell in Wimbledon

Mit seiner "Mission Impossible"-Kollegin Hayley Atwell wurde Hollywoodstar Tom Cruise während der Dreharbeiten zu "Mission Impossible 7" ja sogar eine Affäre angedichtet, so sehr schien die Chemie zwischen ihnen am Set zu stimmen. So berichtete unter anderem die Daily Mail, der Schauspieler und seine zwanzig Jahre jüngere Kollegin seien "ziemlich unzertrennlich" geworden sein, nachdem sie sich "vom ersten Tag an verstanden" haben.

Ob wirklich die Funken sprühten oder nicht, das wissen nur die beiden, sie äußern sich zu den Liebes-Gerüchten aber nicht. Privat verstehen sich Cruise und Attwell aber offenbar wirklich blendend. Zumindest machten sie den Eindruck, als würden sie sich bestens unterhalten, als sie nun gemeinsam das Tennisturnier in Wimbeldon besuchten.

Tom Cruise ließ sich in Wimbledon feiern

Am Samstag beehrte der 59-jährige Schauspieler das Damen-Finale zusammen mit seinen "Mission Impossible"-Kolleginnen Hayley Atwell und Pom Klementieff. Das Dreiergespann sah zu, wie die Australierin Ashleigh Barty gegen die Tschechin Karolina Pliskova antrat und Barty schließlich das Spiel gewann. Vor allem mit Atwell unterhielt sich Tom Cruise immer wieder während des Matches, die beiden tratschten und lachten viel.