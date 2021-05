Bereut Katie Holmes Scheidungsvereinbarung mit Tom Cruise?

Immer wieder verbreiten US-amerikanische Boulevardblätter Gerüchte, wonach Schauspielerin Katie Holmes finanzielle Sorgen plagen sollen. Obwohl das Vermögen des ehemaligen "Dawson's Creek"-Stars auf 25 Millionen US-Dollar geschätzt wird, soll die 42-Jährige zuletzt kaum noch wirklich lukative Filmrollen an Land gezogen haben.

Das Portal Gossip Cop geht zwar davon aus, dass Katie Holmes nach ihrer Scheidung von Tom Cruise nach wie vor einen kräftigen monatlichen Scheck von ihrem gutbetuchten Ex erhalte. Mit der Unterhaltseinigung soll die Schauspielerin aber nicht mehr ganz so zufrieden sein, wenn man dem Klatschmagazin Glauben schenken will.

Katie Holmes: Bereut sie ihren Scheidungsdeal?

Nach der Scheidung des einstigen Traumpaares, das zusammen Tochter Suri hat, wurde viel über einen angeblichen Knebelvertrag berichtet, den Holmes unterschrieben haben soll. 2012 hatte sich Holmes von Hollywoodstar Cruise scheiden lassen und soll damals besagte Abmachung unterzeichnet haben.

"Katie hat in ihren Scheidungspapieren eine Klausel unterschrieben, die sie davon abhält, Tom Cruise innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Scheidung zu kompromittieren", behauptete ein Insider noch 2016 gegenüber Radar Online. Darunter falle, "über Scientology zu sprechen oder einen anderen Mann öffentlich zu daten".