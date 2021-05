Seth Rogan über bizarre Begegnung mit Tom Cruise

Der US-amerikanische Komiker Seth Rogen hat sich in seinem neuen Buch "Yearbook" an eine eigentümliche Begegnung mit Hollywoodstar Tom Cruise erinnert, bei der dieser unter anderem behauptet haben soll, dass die Pharmaindustrie an seinem fragwürdigen Ruf schuld sei und seinem Kollegen einen Vortrag über Scientology gehalten haben soll - jener Hollywoodsekte, bei der Cruise seit Jahrzehnten eines der prominentesten Mitglieder ist.

Seth Rogen schildert bizarre Begegnung mit Tom Cruise

2006 sei es zu dem Treffen Rogans mit dem "Mission: Impossible"-Star gekommen. Mit von der Partie war damals auch Filmregisseur Judd Apatow, der Rogen bei dessen Besuch in Cruise' Villa in Los Angeles begleitete. Man habe über Comedy diskutieren wollen, so Rogen laut Page Six über den Grund für das Treffen.

Damals drehten Rogen und Apatow den Film "Beim ersten Mal" (Originaltitel: "Knocked Up"). Das Treffen ereignete sich rund ein Jahr, nachdem Tom Cruise für Gesprächsstoff gesorgt hatte, als er ein Interview mit Oprah Winfrey unterbrach, indem er auf ihrer Couch auf und ab sprang.

Er habe bereits gespürt, dass etwas seltsam sei, als er vorfuhr und Cruise, seine damalige Frau Katie Holmes und ihr damals neugeborenes Baby Suri sah, die darauf warteten, ihn zu begrüßen.