Tom Cruise verteidigt Ausraster am "Mission: Impossible"-Set

Ende des vergangenen Jahres sorgte Hollywoodstar Tom Cruise für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass er Teile der Belegschaft am Set von "Mission: Impossible 7" angebrüllt haben soll, weil diese Corona-Maßnahmen missachteten. Berichten zufolge haben gleich fünf Mitarbeiter gekündigt, nachdem Cruise die Fassung verloren habe. Er soll zuvor Filmcrew-Mitgliedern mit dem Rauswurf gedroht haben, sollten diese nochmal gegen die Abstandsregeln verstoßen. Dies soll auf einer Tonaufnahme zu hören sein, die der Sun vorliegt.

Audio-Tape dokumentierte Cruise-Ausraster

"Wenn ich das nochmal sehe, seid ihr weg", schrie Cruise seine Kollegen demnach unter anderem an. "Ihr seid hier in Hollywood und macht gerade Filme wegen uns. Wir schaffen Tausende von Arbeitsplätzen, ihr Schwachköpfe", wütete der 58-Jährige außerdem in der durchgesickerten Audio-Aufzeichnung.

Für die Missachtung von Corona-Richtlinien zeigte er kein Verständnis. "Ich will es nie wieder sehen! Nie wieder!", schrie er seine Mitarbeiter an. "Wenn ich sehe, dass ihr es wieder macht, seid ihr verdammt nochmal weg."