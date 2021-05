Katie Holmes: Will sie Suris Hollywoodkarriere nun doch pushen?

Ihr Vater Tom Cruise gehört zu den bekanntesten Hollywoodstars. Und auch ihre Mutter Katie Holmes konnte sich nach ihrem Durchbruch dank "Dawson's Creek" einen Namen in der Filmfabrik machen. Suri Cruise konnte trotz ihres berühmten Nachnamens bisher aber unter dem Medienradar aufwachsen - ein Umstand, den sie nicht zuletzt ihrer Mama zu verdanken hat, die nach ihrer Scheidung im Jahr 2012 entschied, Suri nicht in Hollywood, sondern in der Großstadt New York großzuziehen.

Suri Cruise führt ein Leben abseits von Hollywood

Am 18. April hat Suri Cruise ihren 15. Geburtstag gefeiert. Nicht etwa mit Prunk und Pomp, sondern ganz bescheiden. Der Teenager gönnte sich an seinem Ehrentag ein Eis mit Freundinnen. Gemeinsam schlenderte man durch die Straßen New Yorks und posierte für lustige Selfies.