Beziehungskrise mit Emilio Vitolo: Katie Holmes bald wieder Single?

Bis vor Kurzem hing für Schauspielerin Katie Holmes und den New Yorker Chefkoch Emilio Vitolo der Himmel noch voller Geigen. Erst im Dezember hatte sich das Paar auf Instagram offiziell zu seiner Beziehung bekannt. Doch nun soll das Verhältnis der ehemaligen "Dawson's Creek"-Darstellerin und Vitolo erste Risse bekommen haben, wie Page Six unter Berufung auf einen Insider behauptet.

Katie Holmes: Trennung in Sicht?

Ihre Beziehung sei abgekühlt, heißt es über das Paar, welches sich vergangenen September erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Zuletzt sei Holmes mit Dreharbeiten außerhalb von New York beschäftigt gewesen und habe nur sporadisch im Big Apple verweilt.

Vergangene Woche war Holmes mal wieder in New York, als sie den 15. Geburtstag ihrer Tochter Suri feierte. Von Vitolo fehlte aber jede Spur, so das Promiportal.