Katie Holmes: Neue Beziehung schon wieder auf der Kippe?

Erst im Dezember hatten Katie Holmes und ihr neuer Freund, der New Yorker Chefkoch und Restaurantbesitzer Emilio Vitolo, den nächsten Schritt gewagt - und ein erstes, gemeinsames Instagram-Foto veröffentlicht. Zuvor waren Holmes und Vitolo immer wieder im Big Apple gemeinsam gesichtet worden, das Instagram-Bild, welches von Holmes' Freund veröffentlicht wurde, kam einem offiziellen Liebes-Outing gleich.

Katie Holmes: Ist ihr neuer Freund ein notorischer Fremdflirter?

Die junge Liebe des Paares, welches Angang September des vergangenen Jahres erstmals zusammen bei einem Date fotografiert wurde, wurde jedoch von Beginn an von bösen Gerüchten überschattet. Bereits im Oktober berichtete ein Insider, dass Emilio gerne mit anderen Frauen flirte. Zudem soll der Chefkoch seine Ex-Verlobte Rachel Emmos auf äußerst uncharmante Art und Weise abserviert haben. Laut Page Six soll er mit der 24-Jährigen noch am selben Tag, an dem erstmals Datinggerüchte um ihn und Holmes lautgeworden waren, via SMS Schluss gemacht haben. Mit Emmos sei Vitolo rund zwei Jahre lang liiert gewesen sein. Im Februar 2019 hätten sie sich verlobt, so das Promiportal.