Kann sie ihm vertrauen? Die schäbige Seite von Katie Holmes' neuem Freund

... und soll seine Verlobte via SMS abserviert haben

Weniger charmant soll hingegen die Art und Weise gewesen sein, wie Vitolo seine Ex-Verlobte Rachel Emmos abserviert haben soll. Laut Page Six soll er mit der 24-Jährigen noch am selben Tag, an dem erstmals Datinggerüchte um ihn und Holmes lautgeworden waren, via SMS Schluss gemacht haben. Die beiden sollen rund zwei Jahre lang ein Paar gewesen sein. Im Februar 2019 hätten sie sich verlobt, so das Promiportal.

Nur eine Woche vor der Trennung soll Vitolo noch seinen Geburtstag in einem New Yorker Restaurant gefeiert haben – mit Emmos an seiner Seite, die die Party auch organisiert haben soll.