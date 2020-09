Verliebte Küsse in der Öffentlichkeit: Katie Holmes steht zu ihrem neuen Freund

Bestätigt wurden die Liebesgerüchte zunächst nicht. Das Versteckspiel scheint inzwischen aber ein Ende zu haben: Nun zeigte sich Katie Holmes ganz offiziell zwei Tage am Stück beim gemeinsamen Flanieren durch New York mit ihrem neuen Freund. Paparazzi knipsten Fotos, auf denen die Schauspielerin und der acht Jahre jüngere Chefkoch Arm in Arm durch die Stadt spazieren.