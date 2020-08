Seltenes Selfie: Tochter von Tom Cruise und Nicole Kidman zeigt sich auf Instagram

Bella Cruise meldet sich auf Instagram zurück. Viel verrät die Tochter von Tom Cruise und Nicole Kidman in den sozielen Medien generell nicht über sich - und auch ihr neuestes Selfie zeigt sie zurückhaltend. "Alles, was glänzt, ist Gold. Oh, warte, es ist nur ein weiterer Instagram-Filter", so Bella in der Bildunterschrift.