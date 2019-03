Tom Cruise-Tochter spricht über Scientology

Ihrem Vater, Tom Cruise, der sie mit der Sekte in Kontakt brachte, sei sie dankbar. "Danke an meinen Vater für alles", schreibt Isabella. "Ich wäre in meinen eigenen Problemen ertrunken, wenn ihr nicht dort gewesen wärt, um mich zu unterstützen oder mich durch die Vorrunde zu bringen. Es brauchte eine ganze Familie und eine Organisation, um mich zu dem zu machen, was ich heute bin."