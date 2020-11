Kaum Filmrollen: Katie Holmes kurz vor dem Bankrott?

Seit ihrer "Batman"-Blamage schien Holmes Indie-Produktionen vorzuziehen. In den letzten Jahren ist es überhaupt eher still geworden, um die in Ohio geborene Tochter eines Scheidungsanwalts. 2017 war sie in der Mini-Serie "The Kennedys After Camelot" zu sehen. Es folgten einige weniger bekannte Filme, in denen Holmes Nebenrollen ergatterte. 2019 war sie dann nach längerer Zeit mal wieder im Drama "Coda" an der Seite von Patrick Stewart in einer Hauptrolle zu sehen. Anfang dieses Jahres kehrte Holmes im Horrorfilmstreifen "The Boy 2" auf die Leinwand zurück. Im Sommer kam "The Secret - Traue dich zu träumen" mit Holmes in der Hauptrolle heraus - der Filmstart war jedoch wie viele andere Neuerscheinungen von der Corona-Pandemie überschattet.