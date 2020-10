Jamie Foxx' ungewöhnliche Reaktion auf die neue Beziehung von Ex Katie Holmes

Schauspielerin Katie Holmes ist frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite ist der New Yorker Restaurantbesitzer Emilio Vitolo Jr.. Offiziell bestätigt hat sie ihre neue Beziehung bislang zwar nicht, jedoch zeigen sich beide bereits offen flirtend und verschmust in der Öffentlichkeit - was vermutlich als Art Bestätigung ihres neuen Glücks angesehen werden kann. Dieses kommt rund ein Jahr nach der Trennung von Schausspieler Jamie Foxx.

Foxx gratuliert - trotz Abfuhr